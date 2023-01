Semi di danza kids: un nuovo progetto di danza educativa a Orino

Associazione Matrioska propone Semi di danza kids, un nuovo progetto pedagogico per “iniziare a prendersi cura dei piccoli semi danzanti nel cuore dell’inverno”. L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni interessati a un percorso unico nel suo genere tra Danza educativa e permacultura, tra movimento ebiodiversità.

Gli incontri si svolgeranno a cadenza settimanale, tutti i venerdì pomeriggio alle ore 15.30 nella sala Orum di Orino.

Il corso, condotto dalla danza educatrice Laura Castoldi, è un percorso pedagogico di Danza Educativa per apprendere la coscienza dello stare al mondo attraverso i sensi e trovare una relazione corporea con l’esistenza attraverso la danza in gruppo. Ogni incontro avrà la durata di un’ora e mezza: grazie agli elementi della Danza Educativa il movimento diventa gioco, il gioco diventa occasione per osservare e l’osservazione diventa principio del creare movimento, pensiero, consapevolezza.

Per info e iscrizioni scrivere a info.matrioska@gmail.com oppure 3402571852 (Laura).