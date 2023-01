Servizio Civile: 55 posizioni per le sedi di Varese, Como e Lecco

Il Servizio Civile Universale può essere una bella occasione per compiere un’esperienza di volontariato. Tra le provincie di Varese. Como e Lecco per l’anno 2023 sarà possibile candidarsi al bando che prevede l’impegno di 55 giovani.

La scadenza di presentazione della domanda è il 10 febbraio 2023 ore 14. Il servizio civile è rivolto a tutti i ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni (29 anni non ancora compiuti), residenti in Italia. Con il servizio civile si acquisiscono nuove competenze e si mettono in pratica le competenze già acquisite nel percorso scolastico e di vita, si arricchisce il curriculum svolgendo attività rilevanti per la comunità, si vive una esperienza utile all’inserimento nel mondo del lavoro conoscendo mondi ed esperienze diverse e arricchenti.

I progetti hanno una durata di 12 mesi. L’impegno settimanale previsto è di 25 ore settimanali e si riceve un contributo di 444,30 € al mese. Sul territorio di Varese, Como e Lecco saranno disponibili 55 posizioni per 5 ambiti appartenenti a educazione, sociale, cittadinanza, assistenza e cultura.

CSV Insubria è presente in tre programmi con “Un libro per tutti. In viaggio alla scoperta della lettura”, “Libertà è partecipazione. Attiviamo energie per costruire una cultura della pace” e “Imparare per crescere. Rafforzare e aumentare il supporto educativo dedicato ai minori”. I progetti, che si svolgeranno nelle sedi di Varese e Como, sono posizionati negli ambiti educativo e sociale.

Le posizioni sono disponibili nelle città di Varese e Como, più nelle rispettive province, e nella provincia di Lecco. Gli enti di accoglienza sono suddivisi nei 5 ambiti citati in precedenza e sono così strutturati:

– Ambito Educativo: Asilo di Giubiano (Varese), Fondazione Rainoldi (Varese), CSV SMS (Malnate), CFP Padri Somaschi (Como) e OVCI (Ponte Lambro)

– Ambito Sociale: Polha (Varese) e Centro diurno La Finestra (Malnate);

– Ambito Assistenza: Pane di Sant’Antonio Onlus (Varese), Banco Alimentare (Varese), AnfAA (Como), Associazione I frutti delle vigne (Brunate) e CAV (Mariano Comense);

– Ambito Cittadinanza: Ecofficine (Como) e COE (Barzio);

– Ambito Cultura: Circolo Gagarin (Busto Arsizio), Progetto Zattera (Malnate), Spazio Yak Karakorum (Varese), Associazione AltreMenti (Gavirate), Fondazione Volandia Museo del Volo (Somma Lombardo), Museo MaGa (Gallarate), Associazione Calimali (Fagnano Olona) e Museo Gianetti (Saronno).

COME E QUANDO FARE LA DOMANDA

Per partecipare al Bando servizio civile universale c’è tempo sino alle ore 14.00 del 10 febbraio.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. E’ necessario avere lo SPID e vanno caricati un documento d’identità e il curriculum vitae. Non dimenticatevi di aggiornare il curriculum con le esperienze di volontariato che avete fatto.