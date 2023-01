Servizio civile universale, a Venegono Inferiore un pomeriggio di informazioni e testimonianze

Il Comune di Venegono Inferiore, con il coordinamento di Anci, quest’anno ha attivato quattro progetti per altrettanti volontari del Servizio civile universale. I progetti riguardano diversi ambiti dell’attività dell’ente, dall’ambiente alla cultura, dai servizi sociali alla scuola.

Per presentare i progetti, ma più in generale per parlare del Servizio civile e per ascoltare testimonianze di giovani che hanno vissuto questa esperienza, giovedì 19 gennaio alle 17 è stato organizzato un incontro aperto a tutti i ragazzi che si terrà nella sede della biblioteca, in via Mauceri 5 (sopra il Comune).

L’incontro è organizzato in collaborazione con Officina Caffè, l’hub per l’impiego di Venegono Inferiore, con la Cooperativa NaturArt e con Csv Insubria, il centro per il servizio al volontariato di Varese e Como.

Ingresso libero.