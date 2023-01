Il sostegno della Scuola Europea di Varese per “il Pezzettino” e “ll Ponte del Sorriso”

Il 17 gennaio e il 20 gennaio 2023 alla Scuola Europea di Varese (www.eursc.eu) si sono tenute le cerimonie di consegna del ricavato del mercatino di Natale 2022 devoluto a sostegno delle attività benefiche svolte dall’Associazione Il Pezzettino e ai progetti della Onlus Il Ponte del Sorriso.

L’Associazione il Pezzettino (guarda qui) opera sul territorio dal 2015 offrendo una casa amorevole, cure e sostegno a bambini di età compresa tra 0 e 12 anni, i cui genitori non sono presenti o non possono occuparsi di loro.

Il Ponte del Sorriso è una Onlus che si occupa dei bambini che hanno bisogno di cure in ospedale. Un bambino in ospedale non è un piccolo adulto, ma prima di tutto un bambino.

È per questo motivo che viene somministrata loro non solo la terapia farmacologica, ma anche una medicina magica, la fantasia, con giochi e attività che aiutano i bambini a guarire. A questo progetto e ad altri ancora sono destinate tutte le donazioni che la Onlus riceve (guarda qui).

Martedì 17 gennaio la direttrice della Scuola Europea Ariane Farinelle è stata lieta di accogliere la responsabile della comunità Il Pezzettino e gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria per celebrare l’impegno della comunità e lodare Daniela Cosco per il suo lavoro all’interno della comunità. Venerdì 20 è stata la volta della Presidente della Onlus, Emanuela Crivellaro, e del Consigliere Riccardo Cappello, che sono stati accolti quali rappresentanti de Il Ponte del Sorriso.

Entrambi hanno spiegato con emozione ed entusiasmo ai bambini rappresentanti dello Student Council della Primaria, il lavoro e la quotidianità dei volontari nel reparto pediatrico dell’ospedale.

La signora Farinelle ha dichiarato che l’impegno degli studenti è alla base dei valori di solidarietà e inclusione dell’Unione Europea e auspica un’ulteriore collaborazione con progetti di volontariato per i nostri studenti.

Erano presenti anche le Vicedirettrici Elizabeth McDonald (Scuola Secondaria), Antonella Selvaggio (Scuola Materna/Primaria) e le Insegnanti organizzatrici del Mercatino di Natale, Ines Bondieck, Graziella Digangi e Dolores Mavrodieva.