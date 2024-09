Alessandra Lo Biundo eletta nuova direttrice Inca Cgil

L’assemblea generale Cgil di Varese che si è svolta martedì 17 settembre alla Cooperativa di Belforte ha eletto all’unanimità la nuova direttrice dell’Inca di Varese: è Alessandra Lo Biundo. Ha sostituito Roberta Orlando, che sarà impegnata all’Inca Lombardia. (da sinistra nella foto, Orlando, Filetti, Lo Biundo)

La nuova direttrice Alessandra Lo Biundo dal 1998 al 2003 ha lavorato al Caf Cgil di Busto Arsizio. Dal 2003 al 2013 ha lavorato all’Inca di Varese come operatrice del Patronato. Dal 2013 è diventata responsabile Inca a Tradate.

Nel 2021 è diventata vicedirettrice Inca a Varese. Oggi è stata eletta direttrice dell’Inca di Varese.

Dalla nuova direttrice e dalla segretaria generale Cgil Varese Stefania Filetti sono giunti i più sentiti ringraziamenti alla direttrice uscente Roberta Orlando e gli auguri per il nuovo incarico regionale.

Intervenendo in assemblea, la neo-direttrice Inca di Varese ha sottolineato come “L’operatore del Patronato Inca deve ritenersi il sindacalista delle tutele individuali della Cgil e per questo bisogna far crescere e coltivare, in ognuno, il seme della militanza nella nostra organizzazione”.