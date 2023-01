Under 15 in campo al PalaInsubria: c’è la Conforama Cup

Nel pieno delle vacanze scolastiche, va in scena a Varese un appuntamento interessante per il basket giovanile. Mercoledì 4 gennaio il PalaInsubria – il palazzetto che sorge nei pressi dell’università in via Monte Generoso 59 nella zona di Bizzozero – ospita la Conforama Cup, quadrangolare riservato alle formazioni under 15 maschili.

Il torneo è organizzato dalla Varese Academy, il club di Gianfranco Ponti: oltre ai giovani biancorossi ci saranno l’EA7 Armani Milano, la Pallacanestro Moncalieri e il GGS Basketball Project che è una unione di tre società della provincia di Cuneo. Le squadre sono tutte iscritte ai campionati U15 d’eccellenza (lombardo e piemontese) nelle zone altissime dei rispettivi gironi e garantiscono un livello di gioco interessante.

Il programma prevede al mattino le due semifinali: l’Academy Varese affronterà Moncalieri alle ore 10 mentre Olimpia e GGS si sfideranno a partire dalle 12. Nel pomeriggio sono in calendario le finali: il match per il 3° posto alle 16,30, quello che assegnerà il trofeo alle 18,30. A seguire è prevista la premiazione per i partecipanti.

Le partite saranno trasmesse in diretta – con commento e statistiche – dal canale YouTube di Italhoop, uno dei siti di riferimento per il basket giovanile a livello nazionale (QUI per collegarsi al canale).