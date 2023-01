Vargas: “Bravi a reagire dopo le due sconfitte. Ora sotto per la gara di mercoledì a Vercelli”

VARGAS 1 «Abbiamo fatto una buona gara, mostrando tanto sacrificio contro una squadra molto forte contro Renate, che ha tanta qualità e un gioco importante, come dimostra la loro classifica. Dopo le due sconfitte la squadra ha reagito bene. I ragazzi arrivano da settimane difficili dando sul campo tutto quello che avevano. Ora pensiamo a mercoledì, sarà una partita molto dura».

VARGAS 2 «Tutti i giocatori della rosa per noi sono importanti. Ogni volta che siamo in difficoltà a livello numerico, chi entra in campo cerca di fare il proprio dovere. Oggi era importante fare risultato».

VARGAS 3 «Sono soddisfatto che abbiamo concesso poche occasioni, una alla all’inizio del secondo tempo, e una alla fine del primo, quando il palo ci ha salvato dopo un errore nostro in uscita. Un errore che potevamo risparmiarci. Ma oggi sapevamo che non sarebbe stata facile. Come stanno i giocatori in vista dell’infrasettimanale di mercoledì a Vercelli? Credo che Piu sarà disponibile, chi oggi è uscito dal campo prima del 90esimo dovrebbe riuscire a recuperare. Ad ogni modo noi siamo abituati a giocare in emergenza».

CASTELLI 1 «Siamo contentissimi di aver vinto sul campo del Renate. Siamo riusciti a far punti dopo un momento difficile e adesso vogliamo iniziare un nuovo percorso positivo. A livello personale cerco sempre di dare il massimo, poi sul campo, che sia il sabato o la domenica, i risultati arrivano sempre se ci sacrifica. Quest’anno con più continuità c’è più confidenza col campo, che è qualcosa di fondamentale per un attaccante. Sul campo provo a rispondere con più gol possibili e con tanto sacrificio per la squadra».

CASTELLI 2 «Pensiero ai playoff? Puntiamo al più alto possibile. Il nostro primo obiettivo è la salvezza ma cerchiamo di andare il più avanti possibile anche in classifica. Noi attaccanti cerchiamo di adattarci con qualsiasi compagno venga schierato al nostro fianco. Tutti i giorni in allenamento proviamo soluzione e le possibili combinazioni per portare la prestazione e il risultato a nostro favore».