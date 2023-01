Il Renate stecca, la Pro Patria ringrazia e torna alla vittoria

Ci sono voluti cinque turni e un pasticcio difensivo del Renate per vedere la Pro Patria tornare a segnare e a vincere nel girone di turno. In una fredda domenica di gennaio, appena dopo i giorni della merla, i tigrotti di Busto Arsizio espugnano 1 a 0 lo Stadio Città di Meda grazie a una rete di Davide Castelli al 13′ del primo tempo, complice un errore di Nelli in fase di impostazione che con un retropassaggio ha spalancato una prateria per l’attaccante in maglia numero 30, al 7 sigillo personale.

Una gara sicuramente lungi dall’essere spettacolare o da essere ricordata negli annali dello sport più amato in Italia: pochissime le occasione sotto rete, fatta esclusione per un palo da Squizzato a fine primo tempo che ha fermato i padroni di casa, mentre i bustocchi, forti del vantaggio, difendevano la porta di Del Favero arroccandosi nella propria metà campo.

Ad ogni modo il colpo esterno rilancia la Pro Patria al settimo posto in classifica. La salvezza è ogni domenica più vicina e i playoff rimangono un obiettivo concreto per il finale di stagione.

(Servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

