Alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Salvarsi a vanvera”

L’autore Paolo Colagrande si cimenta stavolta in un romanzo sulla Resistenza, sgangherata ma non per questo meno seria, ambientato nell’autunno del 1943

Presentazione del libro “Salvarsi a vanvera” di Paolo Colagrande, pubblicato da Einaudi. L’acclamato autore di “La vita dispari” si cimenta stavolta in un romanzo sulla Resistenza, sgangherata ma non per questo meno seria, ambientato nell’autunno del 1943. Il libro ha ricevuto il Premio Alassio Cento Libri-Un Autore per l’Europa nel 2022.

L’incontro sarà presentato da Valeria Valli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.