Andrea Cassani: “Ho parlato del caso Airport Handling col ministro Giorgetti”

«Il problema del passaggio dei dipendenti di Airport Handling ad AGS non può avvenire con queste modalità. Ieri ne ho parlato diffusamente con il Ministro Giancarlo Giorgetti che si è dimostrato interessato a conoscere i dettagli della vicenda e si è reso disponibile a spendersi in prima persona per tentare di risolvere questa vicenda. Come Lega siamo compatti nel sostenere che serva chiarezza, rispetto per i lavoratori e serietà da parte di chi intende operare a Malpensa». Così il sindaco di Gallarate Andrea Cassani sul “caso” Airport Handling

«Proprio su questo tema ieri con il Ministro ho avuto un cordiale confronto con Armando Brunini. L’amministratore di SEA ha confermato l’impegno della società a lavorare per evitare inutili tensioni nello scalo della Brughiera. Il Ministro Giorgetti già da oggi farà dei passaggi con ENAC e con i soggetti interessati per tutelare le oltre 120 famiglie interessate nonché tutti gli altri fondamentali dipendenti del settore handling che stanno assistendo increduli al trattamento che vorrebbero riservare ai loro colleghi».

Un colloquio che si riverbera anche sul piano locale, visti i recenti incontri coi lavoratori.

«Ho promesso alla delegazione che ho incontrato in Municipio con l’assessore Mazzetti il massimo impegno e andrò avanti a fare ciò che è nelle mie possibilità. La crescita e la ripartenza di Malpensa non possono avvenire ignorando le istanze di chi è il motore operativo del nostro aeroporto», ha concluso Cassani.