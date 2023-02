Durissima contestazione dei lavoratori di Malpensa contro i sindacati per la clausola sociale

Momenti di tensione durante la manifestazione di Malpensa indetta e sostenuta da Cgil, Cisl, Uil e Ugl per protestare contro il cambio di appalto di Easyjet, con il passaggio dei servizi di terra da Airport Handling ad Ags che avrebbe fatto un’offerta più bassa del 30% con una perdita di salario per i lavoratori. Nel cambio di appalto è prevista la clausola sociale, come da contratto, che garantisce l’assorbimento del personale. In questo caso non ci sono esuberi, cioè lavoratori da licenziare, e dunque le due aziende hanno definito il numero di lavoratori necessari, ovvero 104 a tempo pieno.

A scatenare la rabbia di molti lavoratori, presenti nell’area Check-In del terminal 1, è stato il gioco al ribasso fatto dalla ditta subentrante da una parte e, a loro dire, l’atteggiamento troppo blando del sindacato confederale dall’altra. E così, mentre parlavano i segretari di categoria del sindacato confederale, presente al completo, è montata una durissima contestazione dei lavoratori vicini all’Usb (Unione sindacale di base).

Toni accesi e accuse pesantissime sulla gestione dei lavoratori interinali dell’handling, che garantiscono i servizi a terra dell’aeroporto della Brughiera. «Io ieri ero sul piazzale con due di questi lavoratori per un volo Easy Jet. La loro condizione è peggiorativa a cominciare dalle ore lavorative che sono passate da 6 a 4» ha detto un sindacalista dell’Usb dopo aver strappato il megafono dalle mani del collega dei confederali che stava parlando.

«Il nostro contratto è scaduto da sei anni – dice Ivan Rossi, segretario provinciale dell’Usb -. Le indennità notturne sono ferme da tredici anni, vengono pagate come nel 2010. Si continua a tagliare il costo del lavoro ma qui la gente ha paura non solo di perdere il posto ma di perdere pezzi di salario che permettono alle famiglie di andare avanti». Si parla di stipendi che si aggirano intorno ai 1200 euro netti quando tutto è in regola, ma c’è chi arriva a malapena a 800 euro comprese le indennità notturne.

«Qui siamo venuti anche per capire quali sono le vostre posizioni – ha replicato Luigi Liguori segretario generale della Cgil. A noi e a tutti interessa è tutelare quelle che sono le condizioni della Clausola sociale, dopodiché è vero che ci sono stati degli sbagli in passato, ma proviamo ad andare oltre».