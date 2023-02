Busto Arsizio si illumina di meno ma anche “di meglio” con la ciclostaffetta da Legnano

Come ogni anno, ritorna l’appuntamento con l’iniziativa “M’illumino di meno”, organizzata dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2. Busto Arsizio non starà a guardare, ma parteciperà all’evento grazie a Fiab Ciclocittà Varese, CityBustoBike e Legambiente.

Luci spente nelle piazze e nei negozi

Verranno spente le luci di via Milano, piazza San Giovanni, piazza San Michele e piazza Santa Maria per alcuni minuti, tra le 18,30 e le 19,30, per richiamare l’attenzione al tema del risparmio energetico. Lo spegnimento sarà di pochi minuti per garantire comunque la sicurezza delle persone. La città ha già fatto un grande passo avanti su questo tema, con l’ammodernamento di tutta l’illuminazione pubblica grazie a lampade Led in linea con tutte le normative più recenti anche in materia di inquinamento luminoso.

I negozi di Busto non resteranno a guardare. Grazie ad Ascom, Comitato Commercianti e Distretto del Commercio, le attività commerciali dalle 18.30 alle 19.30 spegneranno parte dell’illuminazione. «Sarà una bellissima occasione per promuovere anche a Busto un evento di rilievo nazionale» – aggiungono gli organizzatori.

M’illumino di…meglio

Per restare in tema di ecologia, stili di vita sostenibili ed illuminazione, è prevista una ciclostaffetta, aperta a tutti, che partirà da Legnano verso Busto Arsizio. Prima fermata piazza San Michele e capolinea in piazza San Giovanni. Il tema della ciclostaffetta sarà M’illumino di…meglio per sottolineare l’importanza di essere visibili in strada in bicicletta. Ai partecipanti verranno regalati bastoncini catarifrangenti da mettere sui raggi delle ruote. Il punto di ritrovo per Busto è nella piazzetta antistante la farmacia “Tre ponti”, fra viale Cadorna e viale Sardegna. L’invito è a partecipare comunque luminosi o illuminati.

Partenza per le ore 18,30

Percorso: Viale Cadorna, via Piemonte, via Foscolo, via Mazzini, Piazza S. Michele, via Volta, via Zappellini, via Culin, via S.G. Bosco, controviale Duca D’Aosta, via Galilei, Palazzo Gilardoni, via Zappellini, Piazzo V. Emanuele, Piazza s. Giovanni.