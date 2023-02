Elmec Informatica pedala di nuovo accanto alla Eolo Kometa

Lo stretto rapporto di collaborazione tra la Eolo Kometa, il team di ciclismo professionistico basato a Besozzo, e la Elmec Informatica Spa, proseguirà anche nella stagione 2023 appena cominciata. Lo annunciano le due realtà sottolineando l’importanza di un accordo nato sul territorio della provincia di Varese: l’azienda di Brunello – 730 dipendenti e 155 milioni di fatturato – è da anni accanto al progetto sportivo di Ivan Basso e sostenendo il team ciclistico conferma anche la sua attenzione allo sport ma anche la sua vocazione “green”.

Il progetto più recente lanciato da Elmec nella scorsa estate, per esempio, si chiama “Il bosco dei chilometri” ed è una sfida sportiva nella quale i dipendenti hanno camminato, pedalato, corso o nuotato per almeno 50 chilometri nell’arco di 50 giorni. Al termine del periodo il totale dei chilometri percorsi è stato di 21.111 e quindi l’azienda ha deciso di donare oltre 200 alberi al Parco del Campo dei Fiori attraverso un’organizzazione no profit, “Selvatica”.

Ma anche la bicicletta è parte integrante delle politiche aziendali: ci sono premi interni per chi la utilizza per andare al lavoro e la possibilità di fare sport con un gruppo che conta oltre un centinaio di persone, compresi quelli che si dedicano interamente al ciclismo. Senza dimenticare la presenza di una palestra aziendale inaugurata di recente, nella quale tutti i dipendenti possono allenarsi gratuitamente.

In questo contesto quindi si pone anche la sponsorizzazione del team Eolo Kometa, con il marchio che campeggia anche sul colletto della maglia ufficiale indossata dai corridori durante le gare. «Elmec ci sostiene dall’inizio del nostro progetto, un sostegno che arriva dall’azienda ma anche dalla famiglia Ballerio con cui siamo legati da un rapporto di stima, di amicizia e di fiducia reciproca – spiega Ivan Basso – Ma soprattutto siamo legati a Elmec da una vicinanza di pensiero: è un’azienda giovane e dinamica, che lancia nuovi talenti e nuovi rami d’azienda, in una comunione di visione e di progetti con la nostra squadra. Sono davvero felice che questa sponsorizzazione continui, proiettata verso il futuro».

«Da parte nostra – lo affianca il presidente di Elmec, Rinaldo Ballerio – collaboriamo e promuoviamo la Eolo Kometa perché crediamo che il ciclismo e lo sport in generale siano una leva importante per promuovere valori per noi fondamentali: il benessere delle persone e l’amore per il nostro territorio. Inoltre, il rapporto di fiducia e stima che ci lega a Ivan Basso, ci rende orgogliosi di far parte della sua incredibile squadra e per questo rinnoviamo con piacere la nostra partecipazione».