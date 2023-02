Gianmarco Pozzecco è diventato papà: è nata Gala

Ieri era seduto in prima fila tra il presidente federale Petrucci e quello di Lega Gandini alla giornata inaugurale delle Final Eight di basket. Oggi però non è al PalaAlpitour di Torino per un evento ancor più importante: Gianmarco Pozzecco è diventato papà della piccola Gala, che vedete abbracciata a mamma Tanya nella foto in alto (pubblicata da Italbasket).

«È questione di pochissimo tempo: siamo agli sgoccioli» aveva confermato ieri sera il Poz nel pre-partita di Varese-Pesaro, e così è stato. Per la “mosca atomica”, abituata a parlare dei suoi giocatori come “figli”, si tratta della prima volta da papà.

A Gala, Tanya e naturalmente a Gianmarco (che tra l’altro ha ricevuto un’offerta per allenare il Panathinaikos, oltre che la Nazionale) i migliori auguri da parte della redazione e dei lettori di VareseNews.