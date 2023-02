Incendi boschivi: in Lombardia è già “codice giallo“

«In conseguenza delle condizioni meteorologiche, della prolungata assenza di precipitazioni, dell’abbassamento dell’umidità dell’aria e dello strato superficiale del terreno, si conferma, in particolare sulla fascia prealpina e su Valcamonica, un aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi (con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta)». Lo fa sapere la protezione civile regionale nelle pagine di allertamento sul sito istituzionale.

«Si chiede ai sistemi locali di protezione civile di mantenere una fase operativa minima di attenzione, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi. Si sottolinea che il codice giallo ha validità sui territori non coperti da neve. I Presidi territoriali hanno sempre l’onere di valutare l’attivazione e/o il passaggio a fasi operative di livello superiore, in funzione di valutazioni locali sull’evoluzione degli effetti al suolo e della vulnerabilità del proprio territorio».

“Si raccomanda inoltre di attivare o mantenere adeguate azioni di sorveglianza e pattugliamento su tutto il territorio e che dovranno riguardare prevalentemente i Comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione ad adottare comportamenti corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi utilizzando l’app AllertaLOM e avvisare le Autorità competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi”.

Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza:

Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo (COR AIB): 035.611009;

Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160;

Sale Operative Provinciali VVF: 115 o in alternativa il 112.

IL METEO

Un aspetto da tenere in considerazione riguardo al rischio incendi passa certamente dalle previsioni meteo. I fattori importanti da tenere presenti riguardano la fase di gran secco attraversata dai boschi con fogliame a terra e la scarsa possibilità di precipitazioni nel breve periodo: niente pioggia almeno fino all’iniziuo della prossima settimana per via della “fase di stabilità atmosferica con l’anticiclone che si consolida sull’Atlantico e sull’Europa Occidentale. Ben soleggiato e molto mite fino a Sabato. Domenica un saccatura scenderà verso la Barriera Alpina, aumenterà la ventilazione e le temperature massime si abbasseranno“, come scrive il Centro geofisico prealpino.