La Uyba inizia l’avventura nei playoff di CEV Cup: a Busto c’è il Thy Istanbul

Mercoledì 1 febbraio le luci della e-work Arena si accendono sulla partita di andata dei playoff di CEV Cup tra le padrone di casa della Uyba e la formazione turca del THY Istanbul di coach Abbondanza (inizio partita ore 20.30, apertura cancelli ore 19.00).

Una gara che sulla carta non sarà semplice, visto l’alto livello della formazione avversaria dove spiccano i nomi della palleggiatrice Naz Aydemir Akyol, l’opposto Van Rik e la schiacciatrice Orthmann. Sarà affascinante trovare ancora dall’altra parte della rete coach Marcello Abbondanza, “rivale sportivo” degli epici scontri con Villa Cortese. Tra tutti la finale scudetto 2012 che regalò il tricolore alle Farfalle al termine di un’epica quinta partita conclusa al tie break.

Grande è dunque l’attesa dei tifosi bustocchi, pronti a sostenere le farfalle nel match di andata, in cui la UYBA deve raccogliere il massimo possibile per poi affrontare il complicato ritorno di martedì 7 (ore 18 locali) al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul con qualche sicurezza in più.

La squadra turca dovrebbe schierare in avvio la palleggiatrice Aydemir in diagonale con l’opposto canadese Van Ryk (già vista in Italia a Bergamo nel 2019/20), al centro Babat e Demirel, in banda la tedesca Orthmann (ex Monza e Scandicci) e la statunitense Kingdon Rishel, libero Yilmaz. Nessun problema di formazione per il team biancorosso che ha approfittato della sosta di campionato per la Coppa Italia per allenarsi con continuità e studiare a dovere l’avversario.

A presentare l’impegno coach Marco Musso: «Essere andati avanti con i turni comporta che il livello della competizione si alzi e questo è un bene: arriva il momento importante della stagione e affrontare una squadra come il THY non può che essere per noi un bello stimolo: in Turchia è tra le prime del campionato e la recente vittoria contro l’Eczacibasi è dimostrazione di un ottimo roster anche a livello europeo. I giocatori sono noti, un paio sono passati anche dal campionato italiano e anche questo fa capire che il match sarà difficile: noi abbiamo lavorato tanto e ci sentiamo pronti; sono convinto che sarà una sfida molto interessante sia qui che tra una settimana a Istanbul».

Il parcheggio coperto della e-work Arena diventa a pagamento

e-work Busto Arsizio – THY Istanbul

e-work Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 14 Zannoni (L), 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan

THY Istanbul: 1 Yilmaz, 2 Kayacan, 3 Van Ryk, 5 Ercan, 6 Unver, 7 Germen, 8 Babat, 9 Kingdon Rishel, 10 Akin, 11 Toksoy Guidetti, 12 Orthmann, 13 Demirel, 17 Aydemir Akyol, 18 Maglio

Arbitri: Alin Meteizer (ROU) – Alberto Robles Garcia (ESP)