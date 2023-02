Le attività Scout tornano alla normalità anche per il Reparto Varese 3

Per gli Scout di tutta Italia, come per quelli del VARESE 3, il Covid-19 e le restrizioni che esso ha comportato sono state molto pesanti: infatti è stato difficile, nei precedenti due anni, continuare a partecipare alle uscite dove, per la maggior parte del tempo, il distanziamento e le mascherine erano ancora d’obbligo.

Infatti, se nel 2020 le attività estive erano state sospese e nel 2021 il campo era stato influenzato dalle rigide restrizione, quest’anno una finestrella di speranza si è finalmente aperta: le guide e gli esploratori del Reparto Croce del Sud del gruppo Scout Agesci Va3 hanno finalmente potuto vivere al meglio l’esperienza del campo estivo originale.

Il campo si è tenuto dal 16 al 25 luglio a Vara Inferiore, provincia di Savona, nella Base Scout Regionale Ligure il “Rostiolo”.

Per alcuni è stato il primo campo in piena “normalità” mentre i “più anziani” hanno potuto riassaporarlo. Dall’esperienza dei precedenti anni, però, era rimasta una forte orma negativa che nei mesi precedenti avevamo purtroppo respirato: quella dell’impossibilità, che ormai era diventata l’incapacità, di relazionarsi.

Ciò soprattutto per i ragazzi del primo anno, che fino a quel momento non erano riusciti ad assaporare completamente lo stile del reparto e soprattutto non erano riusciti ancora a conoscere a fondo gli altri ragazzi e ragazze del gruppo. Ma, attraverso tempo libero, bivacchi, specialità e brevetti, tutti sono riusciti a scoprire qualcosa di nuovo rispetto ai compagni di avventura.

Più che durante tutto l’anno, attraverso questo campo i ragazzi hanno potuto conoscere meglio gli altri e diventare anche emotivamente un vero e proprio reparto, un gruppo veramente unito che vive e condivide risate, pianti, abbracci, canzoni, camminate e ricordi. Perché in fondo questa è la vera essenza dell’essere scout: essere in grado di divertirsi, abbracciare la gioia del caos, vivere il ritmo frenetico delle esperienze; ma vuol dire soprattutto avere il tempo per fermarsi a riflettere, vuol dire saper condividere fiduciosi la strada e l’avventura con chi si ha a fianco.

Questo senso di fratellanza non è solo cresciuto all’interno del Reparto, ma si è anche instaurato con altri gruppi Scout che alloggiavano alla Base “Il Rostiolo”: il gruppo del Varese 3 ha potuto aprire il proprio campo celebrando la Messa domenicale in compagnia di un gruppo ligure che lo ha poi invitato e accolto anche alla loro Messa di fine campo, la domenica successiva.

Inoltre, verso la fine del loro campo, i ragazzi hanno potuto condividere un bivacco con un gruppo appena arrivato, il Genova 2. Attraverso queste situazioni, i canti, le bans e i diversi momenti liberi condivisi hanno fatto amicizia con i ragazzi dei gruppi e hanno instaurato dei nuovi ponti anche per incontri futuri.

Durante il campo estivo è stato annunciato al nostro reparto che nell’agosto del 2023 la sottoscritta parteciperà al Jamboree, incontro che si tiene ogni quattro anni a livello mondiale. Ogni reparto propone uno o più candidati del secondo e del terzo anno; successivamente i capi di ogni regione, attraverso una presentazione del loro percorso scout e della loro crescita personale, scelgono i ragazzi che parteciperanno al raduno. Quello che si terrà nel 2023 sarà il 25° Jamboree e si svolgerà nell’isola sud coreana Saemangeum.

Questi incontri a livello mondiale si tengono per poter instaurare all’interno dei reparti, tra le persone, e quindi anche tra i paesi, un senso di fratellanza, di unione e condivisione. Durante il 24° Jamboree, nel 2019, hanno partecipato oltre 45.000 ragazzi provenienti da tutto il mondo e circa 1.200 dall’Italia; per quello nel 2023 i partecipanti saranno altrettanti se non di più.

Penso che sarà una grande opportunità sia per coloro che parteciperanno direttamente, ma anche per i reparti, ai quali verranno riportate attività, usi e costumi delle culture degli altri paesi, oltre al racconto di come il mondo scout supera ogni confine.