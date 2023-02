Lite a Mendrisio, arrestata una 42enne per aver accoltellato un uomo

Una lite in un appartamento di Mendrisio, con un 41enne che è stato accoltellato al braccio e alla mano, riportando serie ferite.

Questi i fatti accaduti nella mattinata di venerdì 17 febbraio in un edificio di via Linz. Il Ministero pubblico e la Polizia Cantonale, hanno arrestato una 42enne cittadina svizzera residente nel Mandrisiotto, accusata di tentato omicidio (subordinatamente esposizione a pericolo della vita altrui) e lesioni gravi (subordinatamente lesioni semplici). L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli. Non s aranno rilasciate ulteriori informazioni.

L'uomo, trasportato in ospedale dal Servizio Autoambulanza Mendrisiotto, non sarebbe in pericolo di vita.