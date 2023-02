L’onorevole Pellicini su Castelveccana si unisce alle parole del sindaco: “Fiducia nell’Arma”

«Sui fatti accaduti a Castelveccana mi unisco alle parole del Sindaco Luciano Pezza, il quale ha espresso sentimenti di tristezza per la perdita di una vita umana, ma ha anche ricordato l’opera incessante dei Carabinieri per contrastare la piaga dello spaccio nei boschi. La Compagnia di Luino, in questi anni, ha svolto un lavoro enorme ed encomiabile per combattere questa criminalità che tenta sempre più di ramificarsi nel Varesotto».

Lo afferma l’onorevole di Fratelli d’Italia, parlamentare e membro della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati Andrea Pellicini dopo i fatti che hanno visto la morte violenta di un cittadino marocchino irregolare trovato morto nei boschi dello spaccio sopra la Cascata della Froda e per il quale risulta indagato per omicidio un carabinieri in forza alla Compagnia di Luino.

«Si tratta in gran parte di spacciatori extracomunitari che vivono in baracche nei nostri boschi e attirano tantissimi giovani per vendere la droga. Sono innumerevoli i pattugliamenti dei Carabinieri della Compagnia di Luino atti a contrastare il fenomeno.

Per questi motivi, ponendo massima fiducia nella doverosa attività di indagine della Procura della Repubblica di Varese, intendo ribadire tutta la mia stima e solidarieta’ al Comandante Vincenzo Piazza e agli uomini della Compagnia Carabinieri di Luino, che ogni giorno rischiano la propria vita per il bene della collettività.