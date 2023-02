Il varesino Luca Roffredi nell’assemblea nazionale della Fisac Cgil

Il decimo congresso della Fisac Cgil, la categoria che rappresenta i lavoratori di banche e assicurazioni, che si è tenuto a Roma, ha eletto la nuova segretaria, Susy Esposito, che sostituisce l’uscente Nino Baseotto. Fanno parte della nuova segreteria: Bruna Belmonte, Chiara Canton, Cristiano Hoffmann, Francisco Genre, Paolo Fidel Mele, Riccardo Sanna e Giacomo Sturniolo.

Il congresso ha eletto anche l’assemblea nazionale. La nostra provincia sarà rappresentata da Luca Roffredi segretario della Fisac della provincia di Varese «Il problema principale sul territorio – spiega Roffredi – è la chiusura degli sportelli che causano la desertificazione bancaria creando disagio tra le fasce più deboli della popolazione con ricadute sull’occupazione. E poi c’è un tema più generale del credito e l’aumento dei tassi di interesse che mette in difficoltà sia chi ha bisogno di accedere a un finanziamento bancario e sia chi ha già contratto un mutuo a tasso variabile che in questa fase si vedrà aumentare la rata mensile in modo insostenibile».