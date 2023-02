I Mastini ad Appiano per assicurarsi il primato nei playoff

Ultimo viaggio stagionale prima dei playoff per i Mastini Varese che sabato 18 febbraio (ore 19,30) affronteranno la trasferta di Appiano con un obiettivo ben fissato in testa: chiudere cioè la pratica “primo posto” e assicurarsi così la miglior posizione sul tabellone dell’ultima fase della IHL che prenderà il via da marzo.

Ai gialloneri mancano due soli punti per essere certi al 100% della prima posizione nel Master Round; in caso di vittoria – piena o nel prolungamento – l’obiettivo sarebbe già raggiunto e se così fosse la squadra di Deveze proseguirebbe il proprio cammino da imbattuta nella seconda fase del torneo, paradossalmente la più difficile perché mette ogni volta di fronte una delle squadre più forti del lotto.

Se poi il Pergine, impegnato a Caldaro (e ultimo avversario sabato prossimo al PalAlbani) non dovesse conquistare i tre punti, Vanetti e compagni blinderebbero ugualmente il primato: le due partite si giocano in contemporanea e quindi è difficile fare calcoli preventivi, ma stiamo parlando di una situazione che non preoccupa il complesso dei Mastini.

Ad Appiano Deveze non avrà la rosa al completo perché Piroso, che sta recuperando dall’infortunio al ginocchio, sarà tenuto ancora a riposo per evitare rischi; assente anche Raimondi mentre Piccinelli è in dubbio. Nel caso non potesse partecipare alla trasferta, la difesa sarà completata da un attaccante spostato di ruolo anche perché questa volta non arriveranno rinforzi dall’Aosta. Poco male: l’elenco dei giocatori a disposizione rimane più che sufficiente (l’importanza di un roster lungo) come si è visto anche contro il Caldaro, quando le marcature sono state aperte da Allevato al primo gol in IHL.

Un possibile pericolo sul ghiaccio dei Pirates (dove non mancherà il consueto apporto di tifosi varesini) può arrivare dalla voglia di rivincita di Raisanen e compagni che in questa stagione hanno dovuto incassare l’onta di un pesantissimo 9-2 di un mese fa oltre al KO nella semifinale di Coppa Italia. I gialloblu sono attualmente quarti e devono guardarsi le spalle dal Dobbiaco: stando così le cose sono i più accreditati a essere l’avversaria del Varese in semifinale, motivo in più per giocare con grande attenzione in questa circostanza.