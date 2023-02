Mastini, viaggio a Dobbiaco per allungare la striscia vincente

Seconda trasferta consecutiva per i Mastini Varese che dalla sera della finale di Coppa Italia non hanno più giocato partite alla “loro” Acinque Ice Arena. Dopo aver vinto a Pergine sabato scorso, i gialloneri di Deveze ci riprovano andando sino a Dobbiaco, il viaggio più lungo di questo Master Round: primo ingaggio alle ore 20 di sabato 4 febbraio per quella che è la prima gara di ritorno del gironcino tra le migliori del lotto.

Il Varese sale sino al confine con l’Austria per provare a consolidare – o almeno a tenere invariato – il primato in classifica anche perché il Pergine, secondo, osserverà il proprio turno di riposo. Le difficoltà “climatiche” sono notevoli (la pista è coperta ma aperta sui lati, si gioca a 1.200 metri di quota), quelle sportive non mancano perché gli Icebears hanno mosso la classifica contro l’Appiano nell’ultimo turno. Quella contro i Pirates (4-3, doppietta decisiva di Rizzo) è stato il primo successo nel Master Round e quindi gli uomini di Ivo Machacka cercheranno di dare continuità a quel risultato, magari scatenando la linea di Capannelli e Majul, spesso implacabile nella prima fase.

I Mastini comunque arriveranno all’Eistadion Sportzone forti della propria imbattibilità nella seconda parte del torneo e hanno già dimostrato – anche a Pergine – di essere in grado di sopperire anche alle assenze di uomini importanti con il gioco e con gli innesti provvisori, in grado comunque di fare il proprio dovere sul ghiaccio. La partita di sabato 4 sarà l’ennesimo test per una retroguardia guidata come di consueto dal talento tra i pali di Rocco Perla. La partita sarà trasmessa in diretta da Radio Village.

IL FILMATO DELLA VITTORIA

L’HCMV ha intanto rilasciato sui propri canali social il video celebrativo della vittoria in Coppa Italia nelle quali le immagini della finale si sovrappongono alla voce di Max Airoldi, addetto stampa ma anche radiocronista, che commenta commosso il successo giallonero. A seguire il filmato.