“Nove stelle più una” di Anna De Pietri alla biblioteca di Inarzo

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo organizza un nuovo “Incontro con l’autore” presso la biblioteca comunale il 16 febbraio 2023.

L’evento vedrà la partecipazione di Anna De Pietri, autrice di “Nove stelle più una”, un libro che racchiude dieci racconti uniti dalla presenza di stelle in modi imprevedibili. Le stelle appaiono nel buio della notte, in una collana o in un film, tra le lettere di un codice, ma anche in situazioni inaspettate come in un mazzo di carte o in fondo al mare. Le storie contenute nel libro mettono alla prova i lettori attraverso mille esperienze che possono essere affrontate nella vita di ognuno. La serata sarà moderata da Emiliano Pedroni e l’ingresso sarà libero. L’incontro si terrà presso la Biblioteca Comunale di Inarzo, in via Patrioti 28, alle ore 21.

“L’uomo ha bisogno delle stelle – scrive l’autrice- . Quando scende la notte e queste iniziano a brillare tutto cambia: il mondo si addormenta e le sue creature sperimentano l’essere parte di un sistema più grande da cui loro stesse dipendono. È una condizione potente, una visione che diventa vertigine con la quale abbiamo a che fare dal giorno in cui veniamo al mondo. E se il sole non fa che dirci quotidianamente “siete qui”, appena tramonta le stelle ci ricordano con eguale frequenza “siete anche là ”.

Il rapporto dell’individuo con le stelle è dunque inevitabile, da sempre, e molto personale, infatti gli astri non solo esistono, ma rappresentano. Hanno un significato nel nostro privato, ne hanno altri nelle società di persone e altri per il globo intero. Tutto questo oggi è ancora tangibile, anche se è scivolato a valle di un lungo percorso evolutivo. E se miti, leggende e superstizioni sono stati sfatati grazie al progresso del sapere che sconfigge l’ignoranza – quella intesa positivamente come semplice ‘non sapere’ – è comunque evidente che in noi vi è l’esigenza costante di porci in relazione con un universo che ci avvolge e che, come un bisogno, ci spinge a riproporre le stelle in opere, discorsi, scritti e canzoni, oggetti, raffigurazioni, ricerche e imprese futuristiche.

Più che alle stelle che stanno nel firmamento, questo libro è dedicato a noi e alle rappresentazioni che diamo di loro e che disseminiamo per il mondo, perché è attraverso queste tracce che si manifesta nel quotidiano quella grande immensità che ci accoglie tutti: infinita o quasi, e certamente imperscrutabile, ma anche ancestrale depositaria di speranze e prospettive.

Ho pensato che valesse la pena raccontare alcune fra miriadi di storie possibili, inventate certo, ma pensate per rivelarsi come bagliori di stelle che si lasciano cogliere dallo sguardo anche solo per un attimo, per poi confondersi nella moltitudine dei grandi numeri – conclude Anna De Pietri- . Allo sguardo del lettore lascio la curiosità di addentrarsi nel caos apparente in cui fluttuano queste vicende segnate da fatti e sentimenti, per afferrare quel filo sottile che ci unisce e ci accomuna, attraverso un viaggio che parte dal cielo e al cielo ci riconduce.

L’AUTRICE: Anna De Pietri vive in provincia di Varese. Laureata in Lettere Moderne è autrice di poesie e racconti contenuti in varie raccolte. Nel 2010 ha pubblicato il libro di narrazione e versi “Nuvole in una parte di cielo” (Il Cavedio, collana Argilla) ispirato alle tradizioni del Giappone e nel 2017 il libro di poesie “Sussurro” (Montedit, collana I Gigli). Suoi componimenti sono presenti nelle raccolte antologiche “CET Scuola Autori di Mogol 2018” (Aletti). Nel 2019 ha ottenuto una menzione di merito al Concorso Internazionale di Poesia “Maria Cumani Quasimodo”. Dal 2020 esplora il rapporto fra l’uomo e la cultura digitale attraverso la poesia e la scrittura seguendo un percorso di riflessione personale. Da qui sono nate le sitopoesie poe-zonia.com e tuseilume.com in rete dall’inizio del 2021. Nello stesso anno ha iniziato la stesura dei racconti contenuti nella raccolta “Nove stelle più una” pubblicata nel 2022 da Macchione editore.