Nuove prove per il Frecciarossa a Malpensa

Il Frecciarossa torna a Malpensa: nella giornata di mercoledì 15 febbraio l’Etr700 – una delle versioni più aggiornate del treno ad Alta Velocità – ha effettuato corse prova tra Milano Centrale e Malpensa Aeroporto Terminal 1.

Secondo il sito specializzato ferrovie.it si tratterebbe di un test “finalizzato all’istituzione di collegamenti Frecciarossa diretti tra Venezia Santa Lucia ed il principale scalo aeroportuale del nord Italia, servendo anche le città intermedie di Padova, Vicenza, Verona, lago di Garda, Brescia e Milano” (solo in parte con caratteristiche adatte a circolazioni ad Alta Velocità, tra Padova e le porte di Milano).

Da Bovisa a Malpensa Aeroporto è stato valutato un tempo di percorrenza di 33 minuti: sono state fatte due corse di andata e ritorno.

Va ricordato che un treno non può circolare “liberametne” su una linea: ogni tipologia di treno deve essere “certificata” per ogni singola linea.

Per il servizio su Malpensa sarebbero disponibili alcuni ETR.1000 e tutti gli ETR.700 che sono stati denominati “FerrovieNord” per segnalare appunto la possibilità di circolare sulla rete gestita da FerrovieNord (gruppo FNM).

Il Frecciarossa a Malpensa: un po’ di storia

Già nel 2019 il Gruppo FS aveva indicato come orizzonte per il ritorno del Frecciarossa a Malpensa il 2024., in quell’anno un Frecciarossa era stato impegnato in alcune corse di ricognizione sulla linea delle Ferrovienord (nella foto di apertura).

Il precedente tra Malpensa e Frecciarossa risale al 2010, un precedente a dire il vero un po’ effimero, essendo durato un anno solo.

Prima ancora c’era stato il servizio Alta Velocità durante le Olimpiadi Torino 2006, che aveva dimostrato la possibilità di un collegamento diretto tra la città della Mole e Malpensa, passando dagli appositi raccordi ferroviari a Novara e a Busto-Sacconago (oggi inutilizzati).