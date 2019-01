Frecciarossa a Malpensa? Una corsa di prova conferma l’interesse di Fs

Non è passato inosservato il passaggio del Frecciarossa alla stazione di Saronno. Sono stati molti i viaggiatori, sabato mattina hanno visto un Etr 400 partito da Milano Centrale transitare nella stazione di piazza Cadorna diretto al terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa.

È una conferma importante del reale interesse di FS – annunciato mesi fa in termini piuttosto generici – per riportare l’Alta Velocità in aeroporto, dopo gli effimeri servizi visti in passato (il primissimo, in occasione delle Olimpiadi di Torino, oltre un decennio fa).

Sabato mattina convoglio AV, seguendo lo stesso percorso, è subito ritornato verso Milano sullo stesso itinerario, sui binari FerrovieNord. È stato anche realizzato un video che ha letteralmente furoreggiato sulle bacheche Facebook dei saronnesi che l’hanno rilanciato dopo la condivisione del gruppo “Comitato viaggiatori Trenord nodo di Saronno”.

L’amministratore generale di Fs Gianfranco Battisti, presentando le novità del prossimo orario ferroviario, si è detto fiducioso che «Malpensa nel 2019 possa diventare un’altra delle opportunità trasportistiche che andremo a sviluppare con le Frecce».