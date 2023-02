In Prefettura a Varese i sindacati firmano un accordo sulla “clausola di sito“

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl di Varese e le organizzazioni datoriali sono state convocate questa mattina dal Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello. Nel corso dell’incontro è stato siglato un accordo sulla clausola sociale di sito in relazione a Malpensa. Dichiarano i leader sindacali: «Siamo molto sodisfatti per questo primo grande risultato: da molti anni abbiamo perseguito l’obiettivo di una clausola che stabilisse regole generali per affrontare i cambi d’appalto nell’aeroporto di Malpensa, sia per quanto riguarda l’area passeggeri, sia sul fronte cargo».

Per i sindacati si tratta di «un primo passo verso un processo di normalizzazione, che considereremo attuato quando avremo ottenuto anche la clausola sociale relativa alla compagnia Easy Jet. Un risultato che porterà a formulare alcune regole preventive che stabiliscono come procedere in questi cambi di appalti senza penalizzare i lavoratori coinvolti».

«Un ringraziamento particolare – concludono le organizzazioni sindacali – va sicuramente a tutte le istituzioni, in particolare a Prefettura e Enac, per la loro importante opera di mediazione, oltre naturalmente a Sea».

Luigi Liguori – Filt Cgil Varese Gaetano Cannisi – Fit Cisl Varese Aldo Paluotto – Uilt Uil Varese Massimo Legramandi – Ugl TA Varese