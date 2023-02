Primavera “in prosa” per Varese: arrivano Milena Vukotic e Elena Sofia Ricci

Due appuntamenti che parlano già di primavera per Varese. Si tratta di spettacoli che vanno ad arricchire la stagione di prosa e che arrivano in città con titoli e interpreti d’eccezione, destinati ad un pubblico di tutte le età: i giovani potranno apprezzare i temi trattati, mentre gli amanti della prosa la qualità della proposta.

Spettacoli novecenteschi, capaci di indagare problemi e tormenti che riguardano l’animo umano, di tutte le epoche. «Due date eccezionali, invitiamo il pubblico a non perderle», commenta Fiorenzo Grassi, direttore del Teatro Elfo Puccini e di Milano Oltre -. Parliamo infatti di un classico Pirandelliano come “Così è se vi pare” – con Milena Vukotic protagonista, con Pino Micol e Gianluca Ferrato e la rilettura registica di Geppy Gleijeses – e di “La dolce alla della giovinezza” di Tennessee Williams, interpretato da Elena Sofia Ricci che arriverà a Varese reduce dalla serie Tv “Fiori sopra l’inferno” (in onda dal 13 febbraio) e tratta dal romanzo di successo di Ilaria Tuti.

«Due spettacoli che sono una bella sfida per noi amministratori, ma anche per gli spettatori. Possono sembrare difficili, ma portano a riflettere e pensare. Una volta calato il sipario lasciano un bel bagaglio culturale e di pensiero», commenta l’assessore alla Cultura Renzo Laforgia. E aggiunge: «Sono proposte che si collocano nel solco dell’esperienza fatta la scorsa estate ai Giardini Estensi di Varese e che il pubblico ha dimostrato di apprezzare. Si terranno al Teatro di Piazza Repubblica, realtà con la quale c’è un ottimo dialogo. La scelta di puntare sulla grande prosa e su grandi interpreti è una sfida che intendiamo affrontare anche in vista della realizzazione del nuovo teatro cittadino».

«Dopo i tre monologhi dello scorso anno, ora presentiamo due compagnie, anche numericamente importanti. Ci tuffiamo nel Novecento con due appuntamenti di eccellenza e che siamo certi potranno essere apprezzati dal pubblico», aggiunge e conclude Fiorenzo Grassi, sottolineando l’importanza e la drammaturgia degli spettacoli.

GLI SPETTACOLI

Si comincia il 6 marzo con Milena Vukotic protagonista, con Pino Micol e Gianluca Ferrato, di COSì È (se vi pare) di Luigi Pirandello con la rilettura registica di Geppy Gleijeses. Forse il più audace e originale testo del premio Nobel, l’opera è incentrata su uno dei temi più forti della visione pirandelliana del mondo: l’inconoscibilità del reale, a cui ognuno può dare una propria interpretazione ed una propria verità che possono non coincidere con quelle degli altri. Milena Vukotic è tra i volti più importanti del nostro cinema: attraverso le saghe di “Fantozzi” e di “Un Medico in Famiglia” l’attrice è infatti entrata nelle case di milioni di italiani. Sono circa cento i film realizzati in carriera e tantissimi riconoscimenti, tra cui un Nastro d’Argento nel 1994.

Direttamente dagli schermi di Rai 1, dove dal 13 febbraio sarà protagonista della nuovissima serie tv Fiori sopra l’inferno, tratta dal romanzo di Ilaria Tuti (Longanesi), ad aprile arriva in città Elena Sofia Ricci, altro volto tra i più noti ed apprezzati del nostro Paese, sia sul grande che sul piccolo schermo, vincitrice di innumerevoli premi tra cui tre David di Donatello e tre Nastri d’argento. L’attrice sarà a Varese con “La dolce alla della giovinezza” di Tennessee Williams, spettacolo che sta portando in tour in tutta Italia, dopo aver smesso, con grande delusione dei fan, i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti. Ne “La dolce alla della giovinezza” interpreta un personaggio al limite del delirio, sul bordo dell’abisso, eppure seducente, graffiante e profondo nella tragedia di una donna sul viale del tramonto, capace di trascinare il pubblico in un universo interiore nel quale, sebbene al limite della follia, si possono ritrovare temi ancestrali e fondamentali per tutti.

Gli spettacoli si terranno al Teatro di Varese di piazza Repubblica il 6 marzo e il 6 aprile alle ore 21.

Biglietto: posto unico numerato € 25 I ridotto studenti € 10

Info e biglietti: Teatro di Varese I tel: 0332.482665

Orari biglietteria: martedì 10.30-15; mercoledì 16-19; giovedì 10.30-15; venerdì

16-19; sabato 15-19. Domenica e lunedì chiuso.

La biglietteria sarà anche aperta nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento.

Prevendite online: teatrodivarese.it – ticketone.it