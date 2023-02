Prorogati al 20 febbraio i termini per la candidatura al servizio civile universale al Comune di Varese

E’ stata prorogata la scadenza del bando del Servizio civile universale: c’è tempo fino al 20 febbraio per inviare la propria candidatura. Un’opportunità formativa rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni. Nella città di Varese sono tre i progetti a cui è possibile adeirre, con attività in biblioteca, nei musei e nei servizi educativi extra-scolastici, grazie alla collaborazione tra il Comune di Varese e CSV Insubria-Varese.

I progetti a cui è possibile candidarsi sono sviluppati all’interno del programma Cultura per tutti a Varese.

Il primo progetto è Comunicare il Museo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio museale cittadino, attraverso strategie di accoglienza dinamiche, interattive e inclusive. Il secondo è Condividere la Biblioteca e muove dall’intento di promuove la biblioteca come spazio culturale generativo di legami con il territorio. Infine il terzo progetto è Un libro per tutti, con la finalità di aumentare l’accesso alla cultura dei minori più esposti al rischio di impoverimento culturale e dispersione scolastica.

Il servizio civile ha una durata di 12 mesi, prevede un contributo mensile di circa 440 euro, dà inoltre diritto a crediti formativi e professionali. L’ammissione avviene tramite selezione: possono partecipare al bando di selezione le ragazze e i ragazzi che il giorno di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.

Coloro che intendono aderire al bando possono farlo presentando la propria candidatura on-line, scegliendo il progetto in base alle proprie inclinazioni. I dettagli su progetti e modalità di presentazione delle candidature sono sul sito del Comune di Varese.