“Quelli delle Sette” nel paese del cotone: debutto a Varano Borghi

Tappa nel paese del cotone per “Quelli delle Sette“, il format radiofonico che fa «impresa e territorio».

Dopo la puntata di Golasecca (nella foto), l’appuntamento di venerdì 17 febbraio è sulle ‘frequenze’ di Radio Village Network, dove, dalle 19:00 alle 20:30, il trio di speaker formato da Marco Limbiati, Susy Milani e Fabio Barisone debutterà per andrà alla scoperta di Varano Borghi, uno dei Comuni del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino.

L’affascinante storia del Comune a cavallo tra due laghi, quello di Comabbio (che bacia le rive di Varano) e il vicino Lago di Monate, deve parte del proprio nome alla famiglia Borghi, il cui segno durante l’epoca della rivoluzione industriale ha lasciato un’importante impronta. A raccontare la “Manchester by the lake” sarà la professoressa Laura Daverio, la cui vita è stata dedicata all’insegnamento e che oggi continua con la volontà di tramandare la passione di storia locale a tal punto da essere autrice di un volume e del museo diffuso, con i pannelli di foto e testi posti nei diversi punti d’interesse, voluto da Andrea Filippini ex Assessore alla Cultura.

«Daverio – spiegano gli speaker, svelando la location – ci parlerà delle origini di questo piccolo comune, che deve tutto alla famiglia Borghi ed all’omonimo cotonificio. Saremo in Villa Borghi che un tempo era la residenza in cui la famiglia di imprenditori trascorreva la maggior parte del loro tempo. Ora il sontuoso palazzo dallo stile eclettico, circondato da un parco di 65.000 mq ricco di piante secolari, oltre ad essere una ambita location per eventi è un hotel 4 stelle con ristorante, bar, SPA con piscina esterna».

Per l’occasione Simone Galeandro, referente di questa struttura unica nel suo genere, svelerà alcuni dei segreti della villa. Spazio, naturalmente, anche alle istituzioni e dunque al sindaco di Varano Borghi, Maurizio Volpi. Dal 2019 alla guida del Comune di 2500 abitanti (dopo 5 anni nel ruolo di vicesindaco), il primo cittadino anticiperà i prossimi due macro progetti che vedranno impegnata la propria amministrazione.

«Avremo al telefono – concludono gli speaker . lo storico Parroco del Paese, Don Antonio Monrtorfano, ed, in presenza, Serse Albizzati, che dal 2016 è Presidente della Pro Loco e ci racconterà delle molteplici attività che lo vedono impegnato con il proprio direttivo».

COME ASCOLTARE “QUELLI DELLE SETTE”

Come ascoltare Quelli delle Sette? Scaricando l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN.

Il programma andrà in replica alla domenica, dalle 13:00 alle 14:30, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.

