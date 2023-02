Il San Valentino di Anna Sofia, per aiutare i rifugiati ucraini

Anche l’associazione Anna Sofia, l’associazione di promozione sociale che si occupa dell’integrazione dei cittadini Ucraini in Italia, festeggia san Valentino.

Lo fa, per renderlo possibile a tutti, domenica 19 febbraio, dalle 15.30 alle 18: l’appuntamento è nella sede del CVV, Coordinamento Volontariato Varese, in via Maspero 20. Una merenda tutti insieme con l’obiettivo di aiutare gli sfollati ucraini presenti a Varese.

Si tratta di una delle tante iniziative realizzate dall’Associazione di Promozione Sociale ANNA-SOFIA: solo qualche giorno fa, il 10 febbraio, si è svolta una serata analoga di raccolta fondi a Lozza, sempre a sostegno di tanti connazionali fuggiti dalla loro patria a causa della guerra, che ha raccolto circa 100 persone.