A Saronno uno sprint di veri campioni con Marcell Jacobs e Giuseppe Rosafio

Puoi vincere i trofei più importanti al mondo, ma non diventare mai un vero campione. Marcell Jacobs invece, uno che si è messo al collo due medaglie d’oro olimpiche, ha dimostrato che di esserlo per davvero.

In questi giorni il fenomeno dell’atletica si sta allenando a Saronno, nelle stesse strutture nelle quali si allena in vista dei dei campionati assoluti Giuseppe Rosafio, atleta saronnese non vedente che in passato è stato campione italiano dei 100 metri.

«Ho preso il coraggio a due mani – racconta Rosafio -, ho preso il cordino da guida, mi sono avvicinato a Jacobs e gli ho chiesto se volesse fare uno scatto di 30 metri con me. È stato gentilissimo, mi ha risposto che finiti gli allenamenti lo avrebbe fatto ed è stato di parola. Quando ha terminato i suoi esercizi è venuto a chiamarmi e abbiamo fatto questa corsa. L’applauso alla fine è un segnale potente, perché solo un vero campione come si è dimostrato Marcel si sarebbe prestato a fare questa corsa».

«Grande Giuseppe, oggi ci hai dimostrato cosa vuol dire essere determinati. Continua così», questo il commento scritto sui social da Jacobs.

Il campione olimpico ha inoltre pubblicato il video sui propri canali social, un altra grande dimostrazione che per vincere in pista bisogna anzitutto saper vincere fuori.

https://www.facebook.com/reel/747759026959614/?s=single_unit