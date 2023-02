Sci Club Sant’Antonino Ticino: “Tutto è nato da quattro amici”

«Eravamo quattro amici che amavamo la montagna». Inizia così, negli anni ’80, la storia dello Sci Club Sant’Antonino Ticino, asd di Lonate Pozzolo affiliata a Uisp. Galeotta fu una gita in pullman organizzata a Cervinia nel gennaio 1982: lì si scatenò la voglia di coinvolgere sempre più persone, dando loro la possibilità di sciare in montagna.

Su quel pullman c’era Roberto Brusatori, a cui venne data la carica di presidente del neonato club; Silvano Airoldi ed Ernesto Slavazza che furono eletti vicepresidenti; Maurizio Mainini che divenne segretario. L’idea dello sci club piacque: all’inizio vi aderirono 95 soci che in poche stagioni aumentarono fino a sfiorare le 400 unità. Complici le grandi nevicate, il successo dello sci come sport nazionalpopolare e gli impianti dai costi più contenuti rispetto a oggi, quelli furono gli anni in cui si riuscivano a riempire tre pullman alla domenica per andare in montagna.

Il primo atto del neonato club fu quello di organizzare una scuola sci per studenti in Valmalenco. Iniziativa che continua tutt’oggi e che ha compiuto 41 anni proprio qualche domenica fa. All’attività della scuola si è affiancata anche quella turistica, con gite organizzate nelle più suggestive località delle alpi, con le settimane bianche estive al passo dello Stelvio e sul ghiacciaio dello Scerscen.

Lo sci club Sant’Antonino Ticino fa anche cultura. Negli anni, hanno riscontrato un grande successo di pubblico le “serate della montagna”. Appuntamenti che hanno coinvolto personaggi di spicco, tra cui Ambrogio Fogar, Tone Valeruz, Piero Gros. Le prime dieci edizioni del “festival” sono state seguite da qualche anno di interruzione e la tradizione è stata ripresa nel marzo 2007 in ricordo di Roberto, il primo presidente del club, scomparso nell’aprile 2006.

Nel 2009, con il presidente Gianluca Banda, il club – completamente abbandonata l’attività di sci agonistico a cui si era dedicato nei primi anni – cominciò ad assumere l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi la passione per la montagna, insegnando loro come viverla in sicurezza. Poi il covid che ha inferto una brusca frenata e nello stesso tempo ha comportato un ricambio generazionale all’interno dello sci club. Come spiega l’attuale presidente Domenico Forastiero: «Oggi il primo obiettivo è accogliere i giovanissimi. Trasmettere la passione di questo sport ai bambini è il motore del nostro Sci Club. Non a caso i giovani non devono pagare: per loro le nostre gite sono completamente gratuite per i bambini della primaria e i ragazzini delle medie».

Presidente onorario è Rolando Paiusco, vicepresidente Giovanni Bertolli, segretaria Mara Cavalli, tesoriere Daniele Lazzaroni. Consiglieri: Silvano Castoldi, Lorenzo De Stefano, Engiola Duda, Giuseppe Grasso, Simone Lardo, Mario Martorana, Antonio Messuti, Francesca Pasquale, Roberto Rizzato.

Le prossime gite si svolgeranno il 12, il 19 e il 26 febbraio. Per info: info@scsantonino.com