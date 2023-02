Una sera senza tv e smartphone: a Cassano si gioca per M’illumino di meno

Arriva M’illumino di meno e a Cassano Magnago per una sera si spengono smartphone, computer e tv, per dedicarsi invece ai giochi da tavolo (foto pxhere.com).

L’iniziativa parte dalla scuola primaria Fermi di Cassano Magnago: dopo numerosi progetti che hanno coinvolto gli alunni di tutte le classi e hanno portato fino alla certificazione di “Green School”, quest’anno ci sarà un’iniziativa dedicata espressamente ai genitori, la “Game Night” che si svolgerà a scuola giovedì 23 febbraio (ore 20.30).

«Per una serata intera, infatti, i genitori aderiranno al progetto “M’illumino di meno” spegnendo cellulari, tablet e altri dispositivi elettronici per cimentarsi nei passatempi più tradizionali: i giochi di società» spiegano dalla scuola. «Spazio dunque a carte da gioco, Scarabeo, Tabù, Twister, scacchi, dama, Dixit, Pictionary».

Spesso si parla dell’uso dell’illuminazione e dell’uso di elettrodomestici, ma anche smartphone e computer consumano molta energia ogni giorno, connessi come siamo. Ovviamente il risparmio energetico non richiede un’abolizione degli strumenti, ma un uso più consapevole. Che può passare anche dalla dimensione del gioco e della socialità: «I genitori potranno liberamente organizzarsi nei tavoli da gioco predisposti dai docenti per mettersi alla prova con le loro capacità logiche, inventive, strategiche e soprattutto con tanta allegria, a dimostrazione che ci si può divertire in semplicità risparmiando energia».

La proposta per M’illumino di meno 2023 è comunque rivolta anche gli alunni: «Durante le lezioni verranno coinvolti in divertenti attività finalizzate all’ acquisizione di atteggiamenti di responsabilità e rispetto verso l’ambiente per renderli consapevoli del valore del risparmio energetico».