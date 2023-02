Tentata estorsione per aver l’appartamento libero: due a processo a Varese

Per avete libero l’appartamento hanno deciso le maniere forti e ora sono a processo per tentata estorsione. I fatti contestati riguardano quanto denunciato da un uomo di origini marocchine che afferma di essere la vittima: tutto sarebbe accaduto dopo alcuni litigi fra il proprietario di un appartamento a Cugliate Fabiasco e l’affittuario.

Un primo episodio nel dicembre 2015 – poco più di una discussione – e poi un secondo tentativo di riavere l’appartamento nella disponibilità. Solo che questa volta il padrone di casa è accusato di avere assieme ad un conoscente messo in piedi un tentativo di estorsione: l’inquilino avrebbe riavuto indietro chiavi dell’auto e portafogli contenente anche il permesso di lavoro in Svizzera in cambio della rinuncia ad occupare l’appartamento.

Un accordo che però la persona offesa ha denunciato ai carabinieri di Marchirolo i quali hanno attivato un servizio di osservazione e pedinamenti che ha portato al blitz effettuato al bar della stazione di Varese nella primavera del 2016 dove era previsto l’incontro risolutivo: consegna delle chiavi dell’auto contro firma di un documento sequestrato dai carabinieri (in aula non se ne è fatta menzione ma si tratterebbe di un impegno a lasciare la casa). Oltre alle chiavi dell’auto i carabinieri la sera stesse hanno recuperato nella casa del proprietario dell’appartamento anche il portafogli della vittima, che gli è stato consegnato.

Ora è in corso il processo a Varese dinanzi al Collegio che dovrà sentire altri testimoni oltre a quelli ascoltati oggi in aula, un ufficiale della polizia locale è il comandante di Stazione dell’Arma di Marchirolo.