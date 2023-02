Turno complicato per Varesina e Caronnese

Desenzano e Folgore Caratese sono separate da due punti in classifica – 30 e 28 – e cercano risultati positivi per evitare di rientrare in zona playout. Le due formazioni saranno le avversarie del turno 24 del Girone B di Serie D di domenica 19 febbraio (ore 14.30) rispettivamente contro Varesina e Caronnese.

VARESINA – FOLGORE CARATESE

Dopo il successo del “Franco Ossola”, la Varesina si è ritrovata al terzo posto in classifica e non vuole fermarsi. Al Venegono Superiore arriverà però un avversario che non può fare regali: la Folgore Caratese deve evitare di rientrare nella zona playout e si presenterà al Varesina Stadium con il coltello tra i denti. Le fenici invece proveranno a infilare un nuovo successo per credere sempre di più nei playoff.

DESENZANO – CARONNESE

È in prolungata striscia negativa la Caronnese, che non riesce a sbloccarsi e resta sul fondo della classifica. La trasfera di domenica a Desenzano sarà una nuova occasione per provare a ritrovare quel successo che manca da davvero troppo tempo. E forse potrebbe anche essere l’ultima occasione per sperare ancora almeno nei playout. Il rientro di capitan Federico Corno si spera possa riportare entusiasmo e alzare il tasso tecnico di una squadra che sta vivendo un momento molto complicato.