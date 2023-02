Un successo la raccolta fondi contro il cancro in memoria di Erika

Si è chiusa con un successo la raccolta fondi contro il cancro organizzata dall’associazione Progetto Erika “Fuck the Cancer” durante il periodo natalizio. Attraverso donazioni e la vendita di panettoni, l’iniziativa è riuscita a raggiungere una somma di 15.000 euro.

L’associazione è nata in memoria di Erika Gibellini, una ragazza rimasta vittima del cancro nel 2016, e si dedica alla raccolta di risorse proprio per contribuire alla lotta della malattia che l’ha portata via. In particolare, i fondi ottenuti durante l’ultima iniziativa saranno versati in parte (10.000 euro) nel fondo Erika Gibellini della Fondazione Giacomo Ascoli per la realizzazione di un reparto con camere sterili per pazienti onco-ematologici. I restanti 5.000 euro andranno invece all’associazione L’Arcobaleno di Nichi – Progetto “Il Faro”.

«Chi ha conosciuto Erika – racconta Progetto Erika – sa che era tenace, solare e soprattutto l’amica sempre presente. Anche nel momento del dolore più buio era capace di dare conforto agli altri senza mai piangersi addosso, una vera guerriera. Noi associazione con la famiglia Gibellini abbiamo l’obbligo di continuare ciò che lei ha iniziato, al motto di “Fuck the Cancer”».

Alla raccolta fondi, accanto a molti privati, hanno partecipato anche la Commissione del personale dell’Azienda Rapelli (CH), Raccortubi di Marcallo con Casone per le donazioni, Whirlpool per i premi donati, Basket siamo noi e Mastini Hockey Varese.