Varese piange Giuseppe (Mauro) Zanetti

Varese piange Giuseppe Zanetti, per tutti Mauro, uomo stimato e noto a Varese. Ha trascorso quasi 60 anni in divisa, dai vigili del fuoco a La Spezia nel 1969, per poi continuare a Varese sempre nei pompieri e successivamente nella Polizia di Stato e Polizia Locale. Come commissario di polizia locale, è stato molti anni distaccato in Procura, prima di andare in pensione,

Amante dello sport, era stato un campione di sollevamento pesi e ha partecipato alla Parigi-Dakar nel 1986. Era andato in pensione pochi anni fa e lascia la moglie Giancarla, i figli Mauro, Massimiliano e Manuela (Tutti e tre in divisa: un carabiniere, un poliziotto e una vigilessa) e gli amati nipoti.

I funerali si terranno sabato 4 febbraio alle 14 nella chiesa di Sant’Ambrogio. La camera ardente è allestita a Varese in via Mulini Grassi 10, sede delle Onoranze Funebri di Sant’Ambrogio: il Santo Rosario sarà recitato venerdì 3 febbraio alle ore 18.30 presso la Casa Funeraria.