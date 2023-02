Visite dermatologiche gratuite per i residenti di Oggiona con Santo Stefano

Sabato 25 febbraio e sabato 4 marzo l’amministrazione comunale di Oggiona con Santo Stefano ha organizzato due giornate di visite dermatologiche gratuite destinate ai residenti. Le visite, finalizzate alla diagnosi precoce della malattia oncologica, sono svolte in collaborazione con la Lilt- Lega italiana lotta ai tumori di Varese e si svolgeranno presso l’ambulatorio sito nel palazzo del Comune in via Bonacalza 144 dalle 09.15 alle 12.15.

È richiesta prenotazione telefonando al n 380 8644677 (LILT) dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18.