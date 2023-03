A Fagnano Olona una serata di “Esperienze di Donne”

L’Associazione Culturale “2L Lombardia Lucania” in collaborazione con il Circolo Poetico Culturale l’Alba APS presenta la serata “Esperienze di Donne”, un evento imperdibile per chi desidera conoscere e apprezzare il talento e le storie di donne eccezionali.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 marzo 2023 alle ore 21 presso l’Aula magna della Scuola media Enrico Fermi in Piazza Alfredo di Dio a Fagnano Olona. L’ingresso è gratuito, un’opportunità unica per tutti gli appassionati della cultura e della letteratura.

La serata sarà moderata da Fausto Bossi, il quale introdurrà i vari interventi delle ospiti. Durante l’evento, infatti, Stefania Cassetta, autrice del romanzo “Come un fiore di cera”, Miranda Ceriani, sportiva e appassionata runner, Paola Diana, titolare del British College in via XXV Luglio a Fagnano Olona e Greta Galli, studentessa e creator sui social di robotica, condivideranno con il pubblico la propria esperienza.

Inoltre, per il Circolo Poetico Culturale l’Alba APS saranno presenti i poeti Pinuccia Bossi, Annitta Di Mineo, Stefana Pieretti, Pier Mario Tognoli, Rosella Rogora, Paolo Bossi e Antonio Vaccaro. Sarà un’occasione per ascoltare poesie e riflessioni di straordinarie personalità della scena culturale locale.

Al termine della serata, i presenti potranno brindare insieme per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna, con un piccolo omaggio per tutte le donne partecipanti. Non mancate all’evento “Esperienze di Donne”, un’esperienza unica per conoscere e apprezzare le storie di donne straordinarie.