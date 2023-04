Accoltellato a Novara nel corso di una lite, è grave

L’allarme è scattato attorno alle 15.30 di domenica: la chiamata di soccorso arrivata alla centrale operativa del 118 parlava di un uomo ferito in modo grave a Novara in via della Riotta, nel quartiere di Sant’Agabio. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso che hanno trovato la persona, un uomo di trent’anni con ferite da taglio.

L’aggressione sarebbe avvenuta con un collo di bottiglia rotto che hanno causato un’emorragia alla vittima. I soccorsi, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati chiamati dallo stesso aggressore, un ragazzo di vent’anni.

A quanto pare i due litiganti avrebbero avuto già nella giornata di ieri, sabato, una lite, ripresa nel pomeriggio del giorno doopo con esito ben più grave.

L’aggressore è stato portato in questura, sul caso indaga la squadra Mobile di Novara; il ferito è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Novara.