Ancora sconfitte per Varesina e Caronnese

Penultima di campionato amara per Caronnese e Varesina, che perdono i rispettivi impegni e infilano un altro risultato negativo. La Varesina viene sconfitta in casa dal Desenzano 2-1 e dice matematicamente addio ai playoff. Caronnese già retrocessa, cede il passo al Lumezzane che si avvicina alla Serie C.

VARESINA – DESENZANO 1-2

Saluta il Varesina Stadium con una sconfitta la Varesina, che perde 2-1 contro il Desenzano e dice addio alle speranze playoff. Partono fortissimo i gardesani, che nei primi 17′ vanno prima in vantaggio con Alborghetti e raddoppiano con Cattaneo. Strada quindi in salita per le fenici, Tedesco al 33′ prova a riaprirla, ma nonostante gli sforzi nella ripresa il risultato non cambia più. Desenzano che ora crede forte nei playoff mentre la Varesina li saluta.

TABELLINO

VARESINA – DESENZANO 1-2 (1-2)

Marcatori: 11′ pt Alborghetti (D), 17’pt Cattaneo (D), 33’pt Tedesco (V),

VARESINA (4-4-2): Spadavecchia; Sberna, Bernardi, Gomis (dal 21’st. Casolla), Trenkev (dal 30’st. SChieppati); Marin (dal 43’st. Lucentini), Poesio, Grieco (dal 43’st. Kate); Ornellana Cruz (dal 38’st. Biaggi) Tedesco, Gasparri. Allenatore Marco Spilli. A disposizione Basti,

DESENZANO (3-4-3): Malaguti; Alborghetti, A.Esposito, Zucchini; Quaini, Franzoni, Mandelli, Messali (dal 38’st. Fenotti); Cattaneo (dal 41’st. Campagna), Bitihene (dal 25’st. Roberto esposito), Goglino (dal 28’st. Pinardi). Allenatore Mario Tacchinardi. A disposizione: Malaguti

Arbitro: Francesco Di Benedetto di Novi Ligure (Vagheggi e Cucciniello)

Ammoniti: Orellana Cruz, Marin (Varesina); Bitihene (Desenzano)

Corner: 9-3 per Desenzano, Recupero: 1’e 5′

LUMEZZANE – CARONNESE 2-0

Pronostico rispettato nel testa-coda tra Lumezzane e Caronnese. I bresciani si prendono i tre punti che li avvicinano sempre di più alla conquista del campionato e alla promozione in Serie C, che passerà domenica prossima da Varese. Un gol per tempo per la prima della classe: apre le marcature al 39′ del primo tempo il calco di rigore realizzato da Mauri, mentre nella ripresa a chiudere i conti è la rete di Poledri al 34′.