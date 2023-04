Giacinto Sarnelli è il nuovo segretario comunale di Gallarate

A Gallarate arriva il nuovo segretario comunale, dopo alcuni mesi di assenza della figura: si tratta di Giacinto Sarnelli, assegnato dal viceprefetto Enza Caporale dopo la scelta fatta dal sindaco Andrea Cassani.

La mancanza del segretario comunale – il funzionario esterno che verifica ed è garante della correttezza degli atti – aveva suscitato un po’ di polemica nei giorni scorsi, nell’ambito della discussione sul bilancio (l’assenza per quattro mesi ha comportato una riduzione della spesa, per questo se n’è parlato). Le opposizioni avevano criticato in aula l’attesa per la nomina del funzionario, dopo le dimissioni a fine 2022 di Franceschina Bonanata.

Critica respinta dal sindaco: «Dopo due avvisi pubblici, ho valutato diversi nomi e alla fine ho fatto questa scelta» dice Andrea Cassani. Abbiamo due vicesegretari a Gallarate e dunque non eravamo “scoperti” in nessuna fase. Abbiamo scelto Sarnelli, che oggi è in servizio a Cassano e Busto Garolfo, oltre che a Cairate in questo momento. Verrà a Gallarate, poi vedremo come perfezionare la convenzione con Cassano».

Segretario comunale dal 2004, dopo precedenti esperienze come funzionario in enti pubblici, Sarnelli è stato segretario anche in diversi Comuni del Comasco e della Bergamasca.