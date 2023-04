Giro d’Italia a Cassano Magnago: ecco quali saranno le strade chiuse

Cassano Magnago si prepara a vivere una grande festa, con l’arrivo di tappa del Giro d’Italia del 20 maggio.

Un grande evento in preparazione da tempo e che prevede anche momenti di festa e coinvolgimento per tutta la popolazione. Ma prima di tutto la macchina organizzativa deve garantire la sicurezza del percorso e l’arrivo della carovana, delle televisioni e dei giornali di tutto il mondo al seguito del corso.

Ecco dunque i provvedimenti viabilistici che saranno adottati tra 19 e 20 maggio: prevedono quattro diverse zone con chiusure progressive delle strade secondo le necessità programmate per garantire che tutto vada liscio e crei meno disagi possibili a chi non è alla corsa o comunque a chi deve vivere la propria giornata ordinaria.

Come funzionerà:

*dalle ore 20:30 del 19/05 alle ore 23:30 del 20/05/2023:

Area Fornaci Sant’Anna; via Dolomiti; via Montegrappa (tratto tra via Gran Sasso ed Area Fornaci di Sant’Anna); via Gran Sasso; via Avogadro (tratto tra via S.G.Bosco e campo sportivo); via S.G.Bosco; Via Cinque Giornate (tratto tra Piazza XXV Aprile e via Mazzini); Piazza XXV Aprile; via Roma; via Del Bò; via Buozzi; via Salvo d’Acquisto (tratto attorno campo sportivo); via Salvo d’Acquisto (tratto tra via Marco Polo e campo sportivo); via Volta (tratto tra via Mazzel e via Visconti); via Visconti

* dalle ore 04:30 alle ore 23:30 del 20/05/2023:

via Aldo Moro; via Carducci (tratto tra via Mazzini ed Aldo Moro); via Carducci (tratto tra via S.Giulio e via Aldo Moro); via S.Giulio (tratto tra p.zza S.Giulio e via Aldo Moro); vicolo Dell’Angelo; via Marconi (tratto tra via Aldo Moro e rotatoria con via Vespucci); via Manzoni; via Mazzucchelli; vicolo Ronchi; via Volta (tratto tra piazzale Mazzucchelli e via Marconi); via Don Sturzo; via Sant’Anna; via Don Orione; via Mazzel (tratto tra rotatoria con via Don Orione e via Marconi); via Pasubio; via Marco Polo; via Magellano; via Salvo d’Acquisto (tratto tra via Mazzel e via Marco Polo); Via IV Novembre (tratto tra rotatoria via Moro e via Mazzini)

*dalle ore 07:30 alle ore 23:30 del 20/05/2023:

via IV Novembre; via Andrea Costa (tratto tra via De Amicis e IV Novembre); via Alvaros Colombo; via Cattaneo; Via Cinque Giornate (tratto tra Piazza Libertà e via Mazzini);

*dalle ore 13:00 alle ore 18:00 del 20/05/2023:

via De Gasperi

La mappa delle chiusure strade a Cassano per il Giro d’Italia 20 maggio 2023