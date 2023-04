Il rapporto tra uomo e natura incanta Galliate Lombardo

Sala del Comune gremita a Galliate Lombardo per l’incontro dedicato alla rassegna culturale “Uomo e Natura”. L’appuntamento della manifestazione ideata e organizzata dall’amministrazione comunale, è stato dedicato all’approfondimento delle scelte alimentari quotidiane per la salute e la sostenibilità.

«In un tempo di cambiamenti epocali come quello climatico, la realtà interroga l’essere umano sul suo modo di stare nel mondo. Da questa consapevolezza è nata l’idea di avviare una riflessione sul rapporto con ciò che ci sta intorno – spiega l’assessore alla Cultura Anna Agosti. La rassegna, fin qui, ha previsto un incontro al mese: ospite dell’appuntamento di aprile è stata la dottoressa Stefania Cataldo, specialista in cardiologia ed esperta in alimentazione e dietetica vegetariana e in PNEI. Il suo contributo ha offerto diversi spunti e chiarimenti per vivere l’alimentazione, dall’acquisto alla tavola, in modo più consapevole e informato riguardo all’impatto del cibo sull’ambiente e sulla salute».

Il ciclo di incontri Uomo e Natura volge al termine, almeno per quest’anno, nel mese di maggio con due attività esperienziali: per sabato 6 maggio è previsto un avvicinamento alla camminata nordica con Claudio Prada, istruttore dell’Associazione Nordic Walking Varese; sabato 27 maggio, invece, la cittadinanza è invitata a prender parte a una visita guidata alla mostra Ex Natura a Villa Panza. Entrambe le iniziative sono gratuite, con prenotazione obbligatoria al numero 3515280248 rispettivamente entro il 4 maggio (per il Nordic Walking) e il 13 maggio (per Villa Panza).