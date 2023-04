In centro a Cassano due rotonde-monumento per il Giro d’Italia

Una nuova sistemazione della rotonda più centrale della città, per salutare il Giro d’Italia: è il progetto a cui stanno lavorando amministrazione di Cassano Magnago e comitato tappa, in vista dell’arrivo della corsa rosa il 20 maggio. Un progetto che toccherà la rotatoria tra via Marconi e via Vespucci.

Ma è previsto anche un intervento più ampio – comprendente anche lo spostamento di un albero e nuove piantumature per ridisegnare l’area tra via 4 novembre, via Aldo Moro e il Parco Falcone e Borsellino.

«Durante la campagna elettorale di un anno fa, abbiamo espresso la volontà di agire per sviluppare progetti relativi al tema del decoro urbano, in particolar modo valorizzando anche l’aspetto estetico degli spazi della città» spiegano dal municipio e dal comitato tappa guidato da Nicola Poliseno. «Il Giro D’Italia, che tra 24 giorni farà tappa a Cassano, si sta confermando catalizzatore di attenzioni che sponsor ed artisti stanno riversando sulla città. Seguendo questa scia, come Amministrazione comunale e come Comitato tappa del Giro d’Italia possiamo dire con orgoglio che, dopo la sistemazione della rotatoria del Viale Rimembranze, stanno per iniziare i lavori di riqualificazione di due tra le principali rotonde del territorio comunale».

La prima è la rotonda tra via Marconi e via Vespucci, «dove l’abbellimento generale sarà reso ancora più prezioso dal posizionamento al centro della rotatoria di una scultura donata dall’artista Giacomo Borghi». Si parla di «un’opera unica, composta da tre elementi in acciaio corten. Un monumento che accoglierà tutte le persone che entrano in città dalla porta nord».

Il secondo intervento riguarda la grande rotonda posta tra Via 4 Novembre e Via Aldo Moro.

«I lavori inizieranno nei prossimi giorni innanzitutto con un intervento di attenzione primaria alle piante. Provvederemo infatti allo spostamento dell’ attuale abete presente in rotonda in una zona più consona alla pianta. Successivamente verrà messa a dimora una nuova pianta nel parco Falcone e Borsellino, pronta a diventare il futuro albero di Natale del centro Città. Nello spazio centrale della rotonda verrà installato un monumento in ricordo della tappa del 20 Maggio. Una realizzazione molto scenografica, a forte impatto anche nelle dimensioni, realizzata con imprese a km zero e resa possibile grazie a donazioni di sponsor locali».

La risistemazione della rotonda vicino al viale Rimembranze, prima opera varata nel piano di quest’anno

«Tale monumento rappresenterà non solo il souvenir di una giornata unica, ma uno strumento di valorizzazione della bellezza e dell’operato di una Città, che è in grado di unire le eccellenze locali e fare grandi cose anche in poco tempo (la foto è presa come esempio, in Trentino Alto Adige, ndr). Saranno settimane intense e febbrili, in questo mese di maggio. Giornate di lavori alle quali si sovrappongono le molte iniziative organizzate per festeggiare la corsa in rosa insieme a tutti i cittadini. Un momento unico per la città, che sarà ricordato anche grazie a queste due nuove importanti installazioni».