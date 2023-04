Le celebrazioni del 25 aprile a Malnate

Anche il Comune di Malnate celebra il 78esimo anniversario della Liberazione con una serie di eventi previsti per martedì 25 aprile.

PROGRAMMA:

ore 9.45: Cimitero di Malnate – Raduno di Autorità, Associazioni e Cittadini, con deposizione corone e omaggio/ricordo ai Caduti Partigiani

ore 10.00: Celebrazione della S. Messa nella cappella – cripta del cimitero in suffragio ai Caduti

ore 10.30: Corteo con il Corpo Filarmonico verso il monumento di Piazza Vittorio Veneto. Alzabandiera alla presenza delle autorità. Inno Nazionale e omaggio al monumento dei Caduti

ore 11.00: Cerimonia di commemorazione in Piazza delle Tessitrici, intervento delle Autorità, relatore ANPI Claudio Macchi (figlio del Comandante 121° Brigata Garibaldi Walter Marcobi)

Sarà possibile visionare la mostra fotografica “Storia e arte scendono in strada”.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà nella palestra di Via Libia.