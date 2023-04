Nuovo accordo fiscale con la Svizzera al voto con due emendamenti del Governo su black list e telelavoro

Prosegue l’iter parlamentare del nuovo accordo fiscale con la Svizzera per quanto riguarda l’imposizione dei lavoratori frontalieri.

Nel tardo pomeriggio di oggi (o al massimo domani), l’atto dovrebbe essere approvato alla Camera con due emendamenti presentati dal Governo per risolvere la questione dell’uscita della Svizzera della “black list” e quella del telelavoro dei frontalieri.

Il testo quindi passerà al Senato per una nuova votazione e approvazione definitiva.

«Siamo sicuramente soddisfatti – dice il deputato tradatese della Lega Stefano Candiani – non solo per i contenuti ma soprattutto perché finalmente si vede la conclusione di questioni che erano aperte da troppo tempo. Arrivare all’approvazione vuol dire non solo una normalizzazione dei rapporti con la Confederazione elvetica ma anche poter dare risposte certe ai lavoratori frontalieri».