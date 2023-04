Rovera va a punti nel GT World Challenge a Monza

Rimonta, ottavo posto e primi punti in campionato. È questa la sintesi del fine settimana a Monza di Alessio Rovera nel GT World Challenge Europe 2023 al volante della nuova Ferrari 296 GT3.

Il 27enne pilota varesino della Ferrari ha inaugurato questa nuova, cruciale sfida condividendo la “rossa” numero 51 con i compagni Robert Shwartzman, al debutto in GT, e il danese Nicklas Nielsen. Il trio del team AF Corse ha vissuto un fine settimana molto intenso con squadra, tecnici e vettura, cercando di capitalizzare al meglio l’esperienza anche in ottica sviluppo.

Dopo le libere di sabato e la qualifica di domenica mattina conclusa in ventitreesima posizione assoluta, l’equipaggio, iscritto in classe Pro, ha preso il via della 3 ore di gara che ha aperto l’Endurance Cup 2023 del GT World Challenge con l’obiettivo di risalire il più possibile in graduatoria. Missione complessa in un campionato così combattuto e in cui gioca un ruolo anche il balance of performance, ma che è riuscita partendo dallo stint iniziale proprio di Rovera, che dopo un’ora di corsa e diversi sorpassi ha portato la 296 GT3 non lontana dalla top-10. Nielsen è quindi ulteriormente risalito e Shwartzman ha infine condotto al traguardo la vettura in ottava posizione assoluta e settima di classe Pro. Per la squadra si tratta dei primi punti stagionali in vista di nuovi test e del secondo round della Endurance Cup in programma il 4 giugno alla 1000 Chilometri di Le Castellet. Nel frattempo, Rovera tornerà in pista anche il prossimo fine settimana per il terzo round del Mondiale Endurance, con la 6 Ore di Spa in programma il 27-29 aprile.

Le parole di Rovera al termine del weekend monzese: «Un fine settimana di gran lavoro che la squadra ha svolto in maniera egregia. Non era scontato all’esordio con un’auto nuova in un campionato così serrato. Tutto ha funzionato e la 296 GT3 ha risposto bene alle regolazioni, continuando a migliorare nel corso del weekend. E’ agile ed equilibrata, a Monza abbiamo potuto compiere un altro passo in avanti. C’è ancora del lavoro da fare, è naturale, ma la direzione è giusta. Nel GT World Challenge già un paio di decimi pesano molto, ma saremo in grado di giocarcela. In qualifica abbiamo fatto il massimo, poi in gara abbiamo cercato di guadagnare il più possibile. Ci siamo ritrovati dietro a un gruppo di auto meno efficaci nei pochi tratti più guidati ma con velocità di punta elevate sul dritto ed era difficile superare. Fortunatamente a un certo punto sono passato e con pista libera ho potuto imprimere un buon passo e riprendere chi ci precedeva. Dopo le qualifiche l’obiettivo era rimontare fino alla zona punti. Ci siamo riusciti e quindi torniamo dalla gara di casa con qualcosa di utile in tasca in termini di campionato».

GT World Challenge Endurance Cup:

23 aprile 3 Ore di Monza;

4 giugno 1000 km di Le Castellet;

1-2 luglio 24 Ore di Spa;

30 luglio 3 Ore del Nurburgring;

ù1° ottobre 3 Ore di Barcellona.

FIA World Endurance Championship:

17 marzo 1000 Miglia di Sebring;

16 aprile 6 Ore di Portimao;

29 aprile 6 Ore di Spa;

10-11 giugno 24 Ore di Le Mans;

9 luglio 6 Ore di Monza;

10 settembre 6 Ore del Fuji;

4 novembre 8 Ore del Bahrain.