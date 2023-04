Una mostra a Busto Arsizio per conoscere Santa Gianna Beretta Molla

Cresce la voglia di conoscenza a Busto di Santa Gianna Beretta Molla. La mostra, organizzata in occasione del 100° anniversario della sua nascita, che si terrà a Busto Arsizio, nella Chiesa di Sant’Antonio Abate in S. Maria di Piazza, nelle Giornate del 29 e 30 Aprile 2023 è stata pensata per far conoscere meglio la figura di una Santa dei giorni nostri. Una mostra che illustra la sua vita quotidiana vissuta con impegno concreto e già sostenuta da robusti valori cristiani. Un esempio di “Donna Innamorata” della vita, della sua famiglia, del suo lavoro e della sua fede vissuta intensamente.

Canonizzata nel 2005 da Papa Giovanni Paolo II Santa Gianna Beretta Molla è venerata nei posti ove ha operato come medico pediatrico e nel Movimento di Comunione e Liberazione. E’ molto venerata anche all’estero, soprattutto in Polonia.

L’evento è stato voluto ed organizzato dal volontario di SOS STAZIONE Meroni Francesco in collaborazione con il CAV-Centro Aiuto alla Vita e SITICIBO del Banco Alimentare.

SOS Stazione è una realtà bustocca che raccoglie realtà di diverse provenienze (Cattolici della Caritas, Evangelici, Croce Rossa, Siticibo e Centro Giovanile) e indica nella Santa un modello per continuare il lavoro iniziato con il corso che è stato frequentato da 50 volontari della Città di Busto Arsizio presso i Frati, nei mesi di ottobre e novembre 2022. Qui sono intervenuti importanti relatori della Diocesi di Milano, dei Servizi Sociali e del SERT di Busto Arsizio.

Il CAV – Centro Aiuto alla vita” Anna e Giovanni Rimoldi” ODV, presieduto da Natalia Marrese, è presente a Busto Arsizio e in Valle Olona da 34 anni per aiutare le donne alle prese con una gravidanza difficile o indesiderata: la Santa è tra le ispiratrici del suo operare. SITICIBO del Banco Alimentare, guidato da Dario Mazzucchelli, effettua il recupero del cibo sul territorio bustese presso le Aziende e le scuole presso le quali è in corso, da qualche anno, una iniziativa pilota in Italia che abbatte il cibo ritirato e lo consegna agli Enti Caritativi.

La mostra si svilupperà in due settori. Il primo, di 16 pannelli, racconterà le tappe importanti della vita della Santa con il materiale messo a disposizione da Francesco Bigogno, Segretario dell’Associazione Santa Gianna Beretta Molla di Magenta. Il secondo, di 4 pannelli, è il valore aggiunto: la sezione filatelica, preparata dall’organizzatore, vede esposti i francobolli emessi per commemorare la Santa (Vaticano-Serie Donne Famose e Polonia con un francobollo del 2012 per il 100° della nascita) e tutti gli annulli per diverse commemorazioni (Mesero, Magenta, Trezzano sul Naviglio, Caserta, Busto Arsizio).

Sono state predisposte per l’occasione tre cartoline commemorative con annullo speciale di Busto Arsizio a cura di Poste Italiane ( sabato 29 dalle 14 alle 20). Alle ore 15 l’inaugurazione della Mostra e, successivamente, dalle 15.30 le visite guidate gratuite.