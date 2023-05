A Castellanza un’estate 2023 tra sagre, musica e cultura: tutti gli eventi in programma

Al via “L’Estate in città 2023”, la nuova edizione del cartellone di eventi e manifestazioni che caratterizzeranno i mesi estivi nel territorio del Comune di Castellanza.

Come sottolineato da Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura, «L’Estate in città vuole offrire esperienze di fruizione culturale e di socializzazione all’interno degli spazi urbani. Il cartellone rappresenta l’esito della progettazione che l’amministrazione comunale ha costruito coinvolgendo operatori di settore e valorizzando le proposte delle più dinamiche istituzioni e realtà associative locali che ringrazio per il valido contributo e la voglia di fare rete. Ne è risultato un programma articolato, brillante, rivolto un pubblico trasversale. Arte, cinema, dialoghi, feste, musica e teatro ne sono gli assi portanti. Ci auguriamo che queste

proposte soddisfino le attese del nostro pubblico e contribuiscano a rendere l’estate ancora più piacevole e bella.

Il varo di Estate in città è accompagnato dal lancio della campagna di adesione alla newsletter cultura che consentirà a quanti lo desiderano di ricevere aggiornamenti sulle proposte culturali organizzate dal Comune di Castellanza».

L’ESTATE IN CITTA 2023 – PROGRAMMA PER TIPOLOGIA DI EVENTI

CONCERTI

– 1 giugno: Coro sinfonico e Orchestra Amadeus per la Festa della Repubblica, (ore 21, Cortile Municipio);

– 24 giugno: Banda S. Cecilia (ore 21, Cortile Municipio);

– 1 luglio: Roberta Di Lorenzo Trio per Festival Donne in-canto (ore 21.30, Cortile Municipio, prenotazione su www.donneincanto.org);

– 15 luglio: “Tributo ai Nomadi” della Band MA NOI NO (1ore 21.15, Sagrato Chiesa di S.Giulio)

FESTE/SAGRE

– 10-11 giugno: Festa della Pro Loco con raduno camion (Via per Olgiate);

– 17-18 giugno: Festa 3 con Proloco – Rione Ingiò – Solidarietà Famigliare (Corte del Ciliegio);

– 15 luglio: Notte Bianca con il Gruppo Giovani Castellanzesi (adiacenze Municipio, dalle ore 17);

– 9-10 settembre: Sagra dello gnocco fritto a cura del Gruppo Giovani Castellanzesi (Sala rotonda);

16 settembre: Festa dello Sport a cura della Proloco (Viale Lombardia)

SPETTACOLI TEATRALI

– 8 luglio: Teatro ragazzi – “Ulisse dove sei?”, Comp. Teatro Telaio di Brescia (Cortile Municipio, ore 21);

– 16/7: Teatro ragazzi PAM – “Storie e spettacoli dentro e fuori gli alberi” (Parco Alto

Milanese, ore 16);

– 22 luglio: “Vitanuova”, Compagnia La Pulce di Bergamo per Festival Terra e Laghi 2023 (Cortile Municipio, ore 21);

– 24 settembre: Teatro ragazzi PAM – “C’era una volta il mondo…”, Comp. Teatro Mobile, Carranca e Laboratorio (Parco Alto Milanese, ore 16)

SERATE DI CINEMA in collaborazione con l’Ass. Amici del Teatro o CAI

– 5 giugno: “Dante” di P. Avati (Teatro di Via Dante, ore 21 – € 5);

– 12 giugno: “Laggiù qualcuno mi ama” di M. Martone ( Teatro di Via Dante, ore 21 – € 5);

– 19 giugno: “Empire of light” di S. Mendes (Teatro di Via Dante, ore 21 – € 5);

– 5 luglio: “La pantera delle nevi” di M. Amiguet e V. Munier (Teatro di via Dante, ore 21 – ingresso libero);

– 12 luglio: “Annapurna”, Cineteca CAI (Biblioteca civica, ore 21);

– 19 luglio: “Von Scerscen. Diario di un’indagine”, Cineteca CAI (Biblioteca civica, ore 21)

ARTE

– 4-23 giugno: Mostra CAI “Passare le alpi” (Cortile Municipio);

– 17-18 giugno: Museo Pagani per Archivifuturi – 2^ ed. Festival Archivi del Contemporaneo (visite guidate ore 11 e ore 15, € 10, prenotazione su www.museopagani.com);

– 23/9-15 ottobre: Collettiva dell’Associazione Artistica Legnanese e del CAB Centro Artecultura Bustese ( Villa Pomini);

– 30 settembre: Villa Brambilla per Ville Aperte in Brianza e Lombardia (ore 21.15, 1/10, ore

10.30 e 15.30, € 5);

– 30/9-1 ottobre: Museo Pagani per Ville Aperte in Brianza e Lombardia ( € 10, prenotazione su www.museopagani.com)

DIALOGHI in collaborazione con Prisma, CAI, Archivio Fotografico Lombardo

– 9 giugno: “Inghilterra: una nuova monarchia?”, relatori: prof. Valentina Villa, avv. Santino Slongo (Biblioteca civica, ore 21);

– 10 giugno: Conversazioni di fotografia con Virgilio Carnisio (Centro civico, ore 16.30);

– 16 giugno: “Passare le Alpi”, relatore: prof. Giancarlo Restelli (Cortile Municipio, ore 21);

– (16 settembre: Conversazioni di fotografia (Centro civico, ore 16.30)

PROPOSTE BENESSERE

– Una palestra a cielo aperto 2023. Corso gratuito di ginnastica dolce per adulti e anziani (Parco Alto Milanese, 19/6-30/9, info e iscrizioni: apsstarebeneinsieme@gmail.com);

– 15 settembre: Street workout in trekkmill. Camminata non competitiva per tutti a cura di Trekkmill academy ssd ( dalle 19.30 alle 21.30, ritrovo c/o Municipio)